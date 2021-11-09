17.7 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال أغسطس



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2021 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 3.53 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 17.7 ٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفاع قيمـة الصـادرات بنسبـة 50.5٪ حيـث بلغـت 3.26 مليــار دولار خـلال شهــر أغسطس 2021 مقابل 2.17 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـمها: (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 66.9 ٪، لدائـــــن بأشكالها الاولية بنسبة 44.4٪، وملابس جاهزة بنسبة 35.5 ٪، أسمدة بنسبة 15.1٪،).

وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (أثاث بنسبة 0.9٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 5.5%، زيوت وراتنجات عطرية بنسبة 17.1٪، بذور زيتية وعلفية بنسبة 3.2٪).

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.2٪ حيث بلغت 6.17 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2021 مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع ومنها منتجات البترول بنسبة 91.9 ٪، بترول خام بنسبة 30.6%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة18.6%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.6٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبـة 4.3 ٪، قمح بنسبة 30.5٪، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 5.3٪، لحوم بنسبة 43.5 ٪).