ننشر تردد قناة أون تايم سبورت (On Time Sport) الجديد

ننشر لكم في السطور التالية متابعنا لكرام عشاق لكرة تردد قناة أون تايم سبورت الجديد On Time Sport لمشاهدة المباريات المهمة ومتابعتها اولا بأول وبأعلى جودة.

وتعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات، لأمر لذي يجعل لجماهير يبحثون عن ترددها.

ونشرت مجموعة قنوات ON.. أون تايم سبورتس عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التردد الجديد لمجموعة قنواتها، وعن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد لنقل المباريات المهمة التي تبحثون عنها لمشاهدتها، وإليكم التالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب رأسي

معامل تصحيح الخطأ6/5

تردد قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي وخطوات تثبيت القناة

1- تستطيع مشاهدة أون تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

2- تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

3- فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

4- في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

5- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

6- قم بعمل توليف إعداد القناة.

7- اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

تردد 11747

معدل الترميز الخاص بالقناة 27500

معامل الاستقطاب H