السكة الحديد تكشف التفاصيل الأولية عن حادث تصادم قطار بلودر (صور)

شهدت هيئة السكة الحديد حادث تصادم قطار ركاب محرم بك الضبعة بـ "لودر" دون أرقام من مكان غير مخصص للعبور بالكيلو115 بين العلمين - سيدي عبد الرحمن، في تمام الساعة ٨:٣٥.

وذكرت هيئة سكك حديد مصر، في بيان لها، أنه أثناء مسير قطار ركاب محرم بك الضبعة بالكيلو ١٥٥.٨٠٠ بين العلمين - سيدي عبد الرحمن خط القباري - مرسى مطروح، لاحظ سائق القطار عبور مركبة لودر للسكة الحديد في الأماكن الغير مخصصة للعبور.

وأوضحت الهيئة أن سائق القطار أطلق عدد من التنبيهات باستخدام “سارينة” الجرار لأكثر من مرة، لكن سائق المركبة لم يمتثل للتحذير ما ترتب عليه خروج الجرار وجميع العربات وعجلاتهم عن القضبان.

وأشار هيئة السكة الحديد في حادث تصادم قطار اليوم إلى احتمال وفاة سائق اللودر وأنه جارٍ متابعة الحادث، مؤكدة على عدم وقوع أي إصابات بين الركاب.

وتشدد هيئة السكك الحديدية على قائدي المركبات والسيارات بالالتزام بالمرور والعبور من الأماكن المخصصة للعبور تجنبا لوقوع مثل تلك الحوادث الأليمة.

حادث تصادم قطار بلودر

حادث تصادم قطار بلودر