بالرابط.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 إلكترونيا

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، للاطلاع ومعرفة قيمة المخالفات المرورية، التي يتم تدوينها على جميع الرخص، لكي يدفع المواطن الغرامة الواقعة عليه قبل سحب الرخص منه نهائيا.

فبدلا من الذهاب لوحدات المرور للاستعلام عن مخالفات المرور، حرصت الحكومة المصرية على تعزيز الخدمات الإلكترونية، للاستعلام في المنزل، وعن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا من المنزل، عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة الرسمية، اتبعوا لتالي:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 إلكترونيا

- يقوم الراغب في إجراء استعلام مخالفات المرور، بالدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية من هنــــــــــا.

- يقوم المستعلم باختيار خدمات نيابات المرور من أعلى يمين الصفحة.

- اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

- إدخال بيانات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

- إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة أرقام وحروف.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بإجمالي المخالفات.

- لضغط على طلب استخراج شهادة وفاء الغرامات.

- يوجد بالرسالة عدد من الشروط التي يجب الموافقة عليها حتى يتم إتمام عملية تسجيل الغرامات.

- قم بملئ البيانات المطلوبة من الاسم الرباعي، العنوان، إدارة المرور التابع لها المواطن، رقم المركبة الخاصة به لدفع الغرامية المالية.

- اختيار طريقة السداد بين ما إذا كانت إلكترونية أو عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع نقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري.