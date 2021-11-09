لأول مرة.. سعر "البيتكوين" يتجاوز 68 ألف دولار

ننشر لكم في السطور التالية سعر "البيتكوين" اليوم الثلاثاء الموفق 9-11-2021، حيث يتجاوز 68 ألف دولار لأول مرة.

ارتفع سعر العملة الرقمية "البيتكوين" خلال جلسة التداول بنسبة 4.69% ووفقا لبيانات موقع Coindesk فى الساعة 06:44 بتوقيت موسكو، وصل إلى 68230 دولارا.

وبهذا الشكل، جدد سعر العملة المشفرة الحد الأقصى التاريخي مرة أخرى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ودلت الأرقام مع حلول الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، على أن سعر العملة الرقمية زاد تسارعه في النمو بنسبة 4.82% وبلغ 68.354 ألف دولار.

وقال رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، إنه سيتم بناء أول 20 مدرسة بيتكوين في البلاد، مؤكدا أن عملية تقنين العملة المشفرة "البيتكوين" نتجت عنها المزيد من الأرباح.

وقال: "أود أن أعلن عن وجود بضعة ملايين متبقية من أرباح البيتكوين، ولذلك سنقوم ببناء أول 20 مدرسة بيتكوين مجهزة بالكامل وحديثة".

ووفقا لما نقله موقع "انفورماتيبو" السلفادورى، أضاف أنه من أجل بناء هذه المدارس، سيتم استخدام الأرباح التي تم الحصول عليها من الثقة التي تم إنشاؤها بموجب قانون البيتكوين.



وتابع: "نرى الآن مزايا إضافية، ويتم بناء المدارس التى أعلنا عنها من قبل، وستأتي المزيد من الأعمال من أرباح الثقة التي جاءت بعد التقنين".