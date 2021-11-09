صندوق التمويل العقاري..خطوت الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

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ازداد البحث في الأونة الأخيرة عن  صندوق التمويل العقاري والاستعلام عن لينك حالة الطلب بالرقم القومي، حيث تطرح وزارة الإسكان العديد من الوحدات السكنية في مختلف المناطق على مستوى المحافظات في كافة أنحاء الجمهورية، لتوفير كافة سبل الدعم للمواطنين المصريين الذين يستحقون الدعم، وتوفير شقق إسكان اجتماعي لهم، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وإليكم الخطوات وكيفية الدخول على الموقع الإلكتروني لـ" صندوق التمويل العقاري"، والاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي، عن طريق التالي:

 

- على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهو صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي وإليكم اللينك:

https://cservices.shmff.gov.eg/.

- والدخول على أيقونة الإسكان الاجتماعي ووحدات دار مصر وسكن مصر وجنة.

- على الموطنين كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الموجود في شهادة الميلاد.

- وكتابة كافة البيانات المطلوبة والضغط على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

- ثم  الضغط على زر تسجيل الدخول. 

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