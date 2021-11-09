يبحث عشاق ومحبي الدوري الايطالي لكره القدم، عن جدول ترتيب المسابقة خلال الوقت الحالي.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين حتى الآن

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الايطالي، صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم.

وأصبح ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الحادية عشرة كالتالي:

نابولي: 32 نقطة

ميلان: 32 نقطة

إنتر ميلان: 25 نقطة

أتالانتا: 22 نقطة

لاتسيو: 21 نقطة

روما: 19 نقطة

فيورنتينا: 18 نقطة

يوفنتوس: 18 نقطة

بولونيا: 18 نقطة

هيلاس فيرونا: 16 نقطة

إمبولي: 16 نقطة

تورينو: 14 نقطة

وأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:

- تشيرو إيموبيلي - لاتسيو: 10 أهداف

- جيوفاني سيميوني – هيلاس فيرونا – 9 أهداف

- دوشان لاهوفيتش – فيورنتينا – 8 أهداف

- إيدين دجيكو - إنتر ميلان: 7 أهداف

- جواو بيدرو جلفاو - كالياري: 7 أهداف

-دوفان زاباتا – أتلانتا – 7 أهداف

- ماتيا ديسترو – جنوى – 6 أهداف

- لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان: 5 أهداف

- فيكتور أوسيمين - نابولي: 5 أهداف.

