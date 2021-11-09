ننشر رقم ممثلي خدمة عملاء اتصالات

يبحث العديد من العملاء عن كيفية التواصل مع خدمة عملاء اتصالات، ومن هنا تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية رقم ممثلي خدمة عملاء اتصالات.



رقم ممثلي خدمة عملاء اتصالات

إن كنت تبحث عن طريقة التواصل مع خدمة عملاء اتصالات، هناك أكثر من حل إما زيارة أقرب فرع من فروع اتصالات، أو زيارة موقع Etisalat للتواصل مع أحد ممثلي خدمة عملء اتصالات، أو يمكنك الاتصال على الأرقام التالية:

من أي خط اتصالات 333

من أي خط أرضي 0235346333

من أي جوال 01111234333

من أي خط دولي +201111234333

خدمة عملاء اتصالات عبر مواقع اتلواصل

كما يمكن للعملاء التواصل مع ممثلي خدمة عملاء اتصالات عبر الصفحة الرسمية لاتصالات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عبر رسائل اتصالات على مدار اليوم.

أرقام خدمات اتصالات adsl الخط الساخن

أما في حالة كنت أحد عملاء الإنترنت المنزلي من اتصالات فكل ما عليك فعله هو الاتصال على أحد الأرقام التالي ذكرها:

من أى خط اتصالات 777

من أى خط أرضي 0235346377

من أى خط دولى +201111234777

خدمة عملاء اتصالات.. تطبيق My Etisalat

كما يمكنك أيضًا التواصل عبر My Etisalat التطبيق الخاص باتصالات للتحكم في باقات الإنترنت، والدقائق الخاصة بالمكالمات.

وفي حالة وجود مشكلة بالانترنت قم بالاتصال على 111 للدعم الفني، ثم اتصل على 777 للاشتراك في إنترنت اتصالات ADSL.

خدمة عملاء اتصالات.. الشكاوى والمقترحات

تتيح لك شركة اتصالات فرصة التواصل عبر البريد، من خلال عنوان رقم: صندوق بريد 11، مبنى S4، شارع التسعين، التجمع الخامس القاهرة الجديدة، مصر.