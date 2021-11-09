ننشر رقم ممثلي خدمة عملاء اتصالات
يبحث العديد من العملاء عن كيفية التواصل مع خدمة عملاء اتصالات، ومن هنا تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية رقم ممثلي خدمة عملاء اتصالات.
رقم ممثلي خدمة عملاء اتصالات
إن كنت تبحث عن طريقة التواصل مع خدمة عملاء اتصالات، هناك أكثر من حل إما زيارة أقرب فرع من فروع اتصالات، أو زيارة موقع Etisalat للتواصل مع أحد ممثلي خدمة عملء اتصالات، أو يمكنك الاتصال على الأرقام التالية:
من أي خط اتصالات 333
من أي خط أرضي 0235346333
من أي جوال 01111234333
من أي خط دولي +201111234333
خدمة عملاء اتصالات عبر مواقع اتلواصل
كما يمكن للعملاء التواصل مع ممثلي خدمة عملاء اتصالات عبر الصفحة الرسمية لاتصالات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عبر رسائل اتصالات على مدار اليوم.
أرقام خدمات اتصالات adsl الخط الساخن
أما في حالة كنت أحد عملاء الإنترنت المنزلي من اتصالات فكل ما عليك فعله هو الاتصال على أحد الأرقام التالي ذكرها:
من أى خط اتصالات 777
من أى خط أرضي 0235346377
من أى خط دولى +201111234777
خدمة عملاء اتصالات.. تطبيق My Etisalat
كما يمكنك أيضًا التواصل عبر My Etisalat التطبيق الخاص باتصالات للتحكم في باقات الإنترنت، والدقائق الخاصة بالمكالمات.
وفي حالة وجود مشكلة بالانترنت قم بالاتصال على 111 للدعم الفني، ثم اتصل على 777 للاشتراك في إنترنت اتصالات ADSL.
خدمة عملاء اتصالات.. الشكاوى والمقترحات
تتيح لك شركة اتصالات فرصة التواصل عبر البريد، من خلال عنوان رقم: صندوق بريد 11، مبنى S4، شارع التسعين، التجمع الخامس القاهرة الجديدة، مصر.