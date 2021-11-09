مقترحات على مكتب محافظ القاهرة لتطوير المنطقة الشمالية

أخبار مصر
المحافظ ونواب المنطقة
المحافظ ونواب المنطقة الشمالية
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أن العلاقات بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، متواصلة بشكل دائم ومثمرة، بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم، مشيرًا إلى وجود تكامل دائم لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشمالية بالقاهرة، استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم.


وخلال اللقاء قدم نواب دائرة الساحل وروض الفرج درعًا لمحافظ القاهرة تقديرا لجهود المحافظة في الارتقاء بالمنطقة.


كما قدم نواب المنطقة الشمالية عدة مقترحات لتطوير مناطقهم ووجه محافظ القاهرة بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.

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