أسعار النفط تسجل 83.43 دولار للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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وسجلت أسعار النفط، الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي بالأسواق الآجلة، حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 1.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وكان تحالف أوبك بلس قد قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

وأعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جينفر جرانهولمن، أن الدول المصدرة للنفط تجاهلت دعوات واشنطن لزيادة إمدادات الخام، ما دفع الرئيس جو بايدن للبحث عن سبل بديلة لخفض أسعار المحروقات.

وقالت الوزيرة فى تصريحات لقناة CNN الأحد الماضي: "للأسف تسيطر أوبك على أجندة أسعار النفط"، مضيفة أن بإمكان بايدن أن "يدرس كل الحلول المتاحة"، ولم تستبعد جرانهولم لجوءه لتدخلات عينية بالاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي من النفط لإعادة أسعار المحروقات في السوق الأمريكية إلى استقرارها.

 

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