سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9-11-2021 في البنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سعر الريال السعودي اليوم، تعتبر أسعار العملات العربية والعالمية من الأمور المهمة للكثيرين، حيث توجد أعداد كبيرة من المغتربين العاملين في الخارج والوافدين المقيمين في مصر.

 

سعر الريال السعودي اليوم



وتساءل الكثيرون اليوم الخميس الموافق الرابع من نوفمبر 2021 عن سعر الريال السعودى في عدد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين

وسجل سعر الريال السعودي استقرارا اليوم أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، والتي نرصد بعضها لحضراتكم خلال موضوعنا.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك الأهلى المصرى
 

4.18  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك المركزى المصرى
 

4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك الإسكندرية
 

4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى 
 

4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك مصر
 

4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

 

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