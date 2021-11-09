146 مليون دولار واردات مصر من البن خلال أغسطس الماضي

ارتفعت الواردات المصرية من البن بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات رسمية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من البن غير المحمص نحو 146 مليون و240 ألف جنيه "9 ملايين و140 ألف دولار"- 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت نحو 114 مليون و400 ألف جنيه "7 ملايين و150 ألف دولار" في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 31 مليون و840 ألف جنيه "مليون و990 ألف دولار".

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات البن كانت ضمن قائمة الواردات المصرية من أهم السلع الزراعية، والتي تضمنت أيضا واردات مصر من التفاح الطازج بقيمة 18 مليون و402 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 12 مليون و803 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين و599 ألف دولار، يليها واردات مصر من البرقوق الطازج بقيمة 5 ملايين و447 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 6 ملايين و456 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو مليون دولار.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية في شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت 6.17 مليار دولار، مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 8.2٪، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

