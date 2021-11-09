صادرات ألمانيا تتراجع للشهر الثاني على التوالي
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قال مكتب الإحصاء في ألمانيا إن الصادرات تراجعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، بينما شهدت الواردات ركودا تقريبا، وجاء فائض الميزان التجاري بأقل من التوقعات، وذلك في مؤشر جديد على أن اضطرابات سلاسل الإمداد تهدد تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
وانخفضت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية بـ 0.7% خلال الشهر إلى 112.3 مليار يورو، وارتفعت الواردات 0.1% إلى 99.2 مليار يورو.
هذا وصعد الميزان التجاري إلى 13.2 مليار يورو في سبتمبر مقابل توقعات بصعوده إلى 13.6 مليار يورو