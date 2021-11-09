أسهم أوروبا تصعد اليوم الثلاثاء

ارتفعت الأسهم الأوروبية لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم، إذ تدعمت المعنويات بنتائج أعمال قوية لشركات، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الجديدة لاستقاء مؤشرات على توقعات أسعار الفائدة.



وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 0832 بتوقيت جرينتش، ليكون على مقربة من ذروة غير مسبوقة سجلها الأسبوع الماضي.



وارتفع سهم شركة الزراعة والأدوية الألمانية باير 2.6 في المائة بعد الإعلان عن زيادة في الأرباح الفصلية المعدلة فاقت توقعات المحللين.



كما دعمت توقعات أرباح متفائلة من إيه.بي فودز المالكة لبريمارك الأسهم البريطانية.



ووفقا لرويترز كانت أسهم شركات التأمين من بين أكبر الخاسرين، إذ انخفض سهم مجموعة ميونيخ ري الألمانية 3.1 في المائة بعد أن قالت إنها تتوقع المزيد من الخسائر المرتبطة بكوفيد-19 في نشاط إعادة التأمين لديها أكثر مما كان متوقعا في السابق.