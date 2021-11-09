الفقي: مكتبة الإسكندرية تعتز بالثقافة اليونانية

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه عندما يتم ذكر اليونان فيعني الأفق الإنساني والتاريخ البعيد، وتاريخ الإسكندرية هو يمتد من التاريخ اليوناني.

وأضاف "الفقي" أن المكتبة تعتز بالثقافة اليونانية، فهي مصدر للعديد من الثقافات في العصر الحاضر، وأنه بالعكس الإسكندرية في العقل اليوناني، مشيرًا إلى أنه لم يتواجد أية مشكلة بين مصر واليونان.



جاء ذلك خلال افتتاح، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، معرض " فكرة... العلوم والتكنولوجيا اليونانية القديمة"، والذي يستعرض تطور المعرفة اليونانية في مجالات علمية عديدة حققت إنجازات تقنية وتكنولوجية متعددة مثل: التكنولوجيات الأساسية، الفلك، الاستكشاف والتواصل، الجسم والعقل، الفنون، الهندسة المعمارية والتشغيل الذاتي.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، ونبيلة مكرم، وزير الدولة لشئون الهجرة، واللواء محمد الشريف؛ محافظ الإسكندرية والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور ايونيس الأمين العام للجالية اليونانية في الخارج، وصاحب الغبطة البطريرك ثيودوروس الثاني ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين والأكاديميين.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أشهر، يوميًا من الساعة 10.00 صباحًا إلى 3،00 مساءً؛ ماعدا أيام الجمعة والسبت والإجازات الرسمي بقاعة الاستكشاف بمركز القبة السماوية العلمي، حيث يعرض عددا من الإنجازات التكنولوجية في العالم اليوناني القديم في مجالات العلوم والفنون المهمة، والتذكير بتأثير تلك الإنجازات وإسهاماتها ودورها الأساسي في تطور الحضارة الغربية.

يأتي ذلك في أول خطوة تنفيذية لمذكرة التفاهم التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الجانبين القبرصي واليوناني لتعزيز الدبلوماسية الشعبية، الشهر الماضي.

وتعتمد الاتفاقية علي تعزيز أواصر التعاون وتشجيع الفاعليات المشتركة بين الشعوب الثلاثة لدعم أواصر الاتصال بينهم والحفاظ علي هويتهم الوطنية وذلك من خلال تنظيم أنشطة وبرامج ثقافية واجتماعية ورياضية متنوعة من أجل تعزيز القيم المشتركة وتشجيع تبادل الخبرات.

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