أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 9-11-2021

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بوابة الفجر
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الأهلي نيوز| ننشر لكم أبرز أخبار الأهلي نيوز اليوم الثلاثاء 9-11-2021، من ترتيب الاهلي عالميا في أحدث تصنيف لأندية العالم، للغرامات والعقوبات الواقعة على الاهلي عقب مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة الماضي (3-5)

أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 9-11-2021.. تغريم الأهلي ماليا عقب مواجهة الزمالك 

كشفت إدارة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة، عن عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، حيث تم تغريم الأهلي 50 ألف جنيه للنزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء إلى الملعب عقب كل هدف للتهنئة.

كما تم تغريم الزمالك 50 ألف جنيه للسبب نفسه، بجانب 20 ألف جنيه أخرى لغياب المدير الفني عن المؤتمر الصحفي.

 

أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 9-11-2021.. ترتيب الأهلي عالميا في أحدث تصنيف لأندية العالم
يحتل الأهلي المركز الـ28 عالميًا، ليحافظ على صدارة قائمة الأندية الأفريقية في التصنيف الأسبوعي الصادر اليوم من موقع Football Database العالمي متفوقًا على صن داونز الجنوب أفريقي والزمالك والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي على الترتيب.

بينما تراجع الزمالك 8 مراكز فى التصنيف، ليحتل المركز الـ126 عالميًا بدلًا من المركز الـ118 الذي احتله الأسبوع الماضي.

 

أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 9-11-2021.. موسيمانى يرفض ضم حارس مرمى للأهلي

رفض بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي فكرة ضم حارس مرمى للفريق في انتقالات يناير الشتوية المقبلة، معلنا أن الأهلى لا يحتاج حارس مرمى خلال التوقيت الحالي.

أوضح موسمياني أن على لطفي يؤدي دوره على أكمل وجه حينما يغيب محمد الشناي لأى سبب، معلنا أن الفريق لديه حراس صاعدين أمثال مصطفى شوبير وحمزة علاء بجانب مصطفى مخلوف الحارس الجديد المُنضم للفريق الصيف الأخير من الترسانة وهو من مواليد 2003.

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