أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بينانا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأربعاء، الموافق 10 نوفمبر 2021 الجاري، وسوف نستعرض معكم حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 10 نوفمبر 2021 في مدن ومحافظات مصر.



حالة الطقس غدا في مصر

قالت الأرصاد إن طقس الغد معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

وكشف خبراء الأرصاد في البيان الصادر عن حالة الطقس غدا، عن توقعاتهم بشأن تكوّن شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أوضحت هيشة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، كما يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها سوف تكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في مصر

درجة الحرارة العظمى / درجة الحرارة الصغرى

القاهرة 28 18

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 26 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 27 18

بلطيم 28 19

مطروح 26 16

السلوم 26 15

سيوة 26 14

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 29 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 20

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 31 18

نخل 29 11

نويبع 31 22

طابا 28 20

كاترين 26 11

الطور 28 22

شرم الشيخ 32 22

الغردقة 33 21

مرسى علم 31 20

الفيوم 30 16

بني سويف 30 17

المنيا 30 18

أسيوط 31 16

سوهاج 32 17

قنا 34 18

الأقصر 34 18

أسوان 35 20

إدفو 35 20

أبو سمبل 34 21

الوادي الجديد 34 14

شلاتين 31 19

أبو رماد 29 19

حلايب 28 21

رأس حدربة 28 21