دخل مجال التمثيل دون علم والده.. 10 معلومات عن الفنان الراحل أحمد خليل

توفي الفنان الكبير أحمد خليل اليوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021 عن عمر ينهاز 80 عامًا وذلك بعد تدهور حالته الصحية أمس ونقله إلى أحد المستشفيات أمس الإثنين بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

10 معلومات عن الفنان الراحل أحمد خليل

ونستعرض معكم في السطور التالية 10 معلومات عن الفنان الراحل أحمد خليل، والذي يعتبر أيقونة من أيقونات السينماء المصرية:

1ـ ولد أحمد خليل يوم 13 يوليو عام 1941 ميلاديًا بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة.

2ـ كان يهوى التمثيل منذ صغره، لكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل؛ لأنه يريده أن يصبح مهندسا.

3ـ بعد أن حصل على الثانوية العامة، أصر على دخول معهد السينما؛ ليوافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج.

4ـ دخل من دون علم والده قسم التمثيل؛ لأنه كان يعشق التمثيل، ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل.

5ـ من مسرحياته: "خادم سيدين وياسين وبهية، حب تحت الحراسة".

6ـ في السبعينيات سافر إلى الخليج، حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التلفزيوني؛ مما أدي إلى ابتعاده عن العمل في السينما المصرية.

7ـ شارك في أعمال متميزة منها سليمان الحلبي بدور "الجنرال الفرنسي كليبر" ومن إخراج عباس أرناؤوط وتأليف محفوظ عبد الرحمن، ثم عاد بكل قوة إلى التمثيل في التليفزيون المصري في أعمال تلفزيونية مثل "يموت الزمار، حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين".

8ـ استطاع بحضوره التليفزيوني المكثف أن يؤدي كافة الشخصيات، لكنه لم يحظ بنفس المكانة في السينما.

9ـ كانت آخر أعمال الفنان أحمد خليل، مشاركته في مسلسل "إلا أنا - حكايتي مع الزمان"، إلى جوار الفنانة ميرفت أمين، أشرف زكي، أحمد والي، عصام السقا، ياسمين رحمي، وحازم إيهاب، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

10ـ توفي الفنان أحمد خليل عن عمر ناهز 80 عامًا اليوم، بعد تدهور حالته الصحية مساء أمس ودخوله إلى أحد المستشفيات، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "إلا أنا" حدوتة "حكايتي مع الزمان".