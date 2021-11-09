3.1 مليار جنيه فائض ميزانية البريد المصري خلال 2020-2021



قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد ميزانية الهيئة للعام المالي (2020-2021) بصافي فائض بلغ 3 مليارات و183 مليون جنيه.

وأضاف فاروق - في بيان اليوم الثلاثاء - أن معدل نمو صافي أرباح وصل إلى 51% بإجمالي إيرادات للخدمات يصل إلى 3 مليارات و394 مليون جنيه بمعدل نمو 5% في إيرادات الخدمات فيما بلغت إيداعات صندوق التوفير 264 مليار جنيه.

وأوضح أن هذا النجاح جاء نتيجة لخطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات وطفرة تكنولوجية كبيرة تؤكد تواجد الهيئة بالسوق المصري وتعزز قدرتها على المنافسة مشيدا بجهود العاملين وتفانيهم في العمل للإرتقاء بهيئتهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن تنفيذ تلك الخطة الطموحة والعمل الجاد والإستثمار الأمثل لأصول الهيئة وميكنة كافة العمليات التشغيلية وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي أدوا لإحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات وتحسين جودتها كما أن الاستثمار في العنصر البشري وهو العنصر الأهم في هذه المنظومة عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين.

وأشار إلى أن كل ذلك كان له الأثر الكبير في زيادة فرص الهيئة في السوق المصري حيث تم التعاقد مع العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات لأول مرة منذ فترة طويلة وتم استرداد ثقة العملاء والحصة التي تستحقها الهيئة من السوق المصري.

وأكد أن الإستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي وميكنة كافة الإجراءات وتزويد المنافذ بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية كل ذلك كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعاملين والعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية مما أدى لتعظيم الإيرادات وتحقيق طفرة كبيرة في أداء البريد المصري.