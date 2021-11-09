يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة السودانية 2021، حيث تم الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2021 عبر مؤتمر صحفي ظهر اليوم لوزارة التربية والتعليم السودانية، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.

كما تم الكشف نتيجة الشهادة السودانية 2021 لجميع الطلاب في محافظات ومدن السودان، لذلك نستعرض معكم في السطور التالية رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس عبر المواقع الخاص بوزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021

ويذكر أن الاممتحانات قي السودان قد تم تأجيلها اكثر من مرة بسبب ظروف البلاد، لذلك كان ينتظر النتائج الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبرة واذذي سوف نقدم للكم رابطها فيما يلي.

استعلم عن نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس عبر المواقع الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية عبر الرابط التالي من هنا.

ثم ادخل رقم الجلوس.

والرقم الوطني واضغط اظهار وسوف تظهر النتيجة.



كما كشفت وسائل الإعلام أنها تلقت دعوات رسمية من وكالة سونا وتلفزيون السودان. من أجل الحضور لتغطية وقائع إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة أو لالتقاط الإشارة التابعة لها.

وفي السياق ذاته، أفادت صفحات سودانية على فيسبوك أنها أعدت في الساعات الماضية لنقل المؤتمر الصحفي عبر منصاتها مجانًا، موضحة أن جودة البث عالية جدًا.

ودعت الوزارة الأهالي إلى عدم إطلاق النار خلال الاحتفال خلال المؤتمر بنتيجة استشهاد السودان. من أجل سلامة أبنائهم؛ حتى تستمر الفرحة حتى المرحلة الجامعية القادمة.

بدأت عملية تصحيح أوراق الشهادات في 16 أغسطس الجاري، بمشاركة 6000 مدرس من مختلف المحافظات والولايات السودانية في الشرق والغرب.

يذكر أن الشهادة الثانوية تعتبر مرحلة محورية في حياة الطلاب الذين يسعون للحصول على أعلى الدرجات من أجل اختيار التخصص المناسب لهم في الحياة الجامعية.