حسين زين يجتمع ومجلس إداره الصندوق التأميني للعاملين بالوطنية للإعلام

التقى اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومجلس إدارة الصندوق التأميني للعاملين بالوطنية للإعلام المنوط به صرف مستحقات نهاية الخدمة والذي تم إشهاره فى ١ / ١ / ٢٠١٩ للوقوف على كيفية الصرف ومتابعة عمل الصندوق، ومناقشة حلول سريعة وعاجله لصرف مستحقات العاملين المحاليين على المعاش .

وعلي الرغم من تمتع الصندوق باستقلالية تامة عن الوطنية للإعلام ، وإنما يعمل تحت إشراف مجلس إدارة إلا أن رئيس الهيئة دعا لهذا الاجتماع إيمانا ً منه بحقوق العاملين بالهيئة ولبحث ودراسة مقترحات وأفكار لتنمية موارد الصندوق كى يتمكن من سداد المستحقات كاملة.

وطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام من مجلس إدارة الصندوق التأميني التواصل مع كافة الأعضاء وعدد من المشتركين لعقد جمعية عمومية للصندوق للتوصل لحلول عاجلة لإنهاء معاناه الزملاء من تأخر صرف مستحقات نهاية الخدمة.

كما طلب فى الاجتماع من رئيس القطاع الاقتصادى العمل على سرعه تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف المستحقات للمتبقي من عام ٢٠١٨.

وفى نهاية الاجتماع أكد حسين زين على أعضاء المجلس سرعه تقديم الحلول المناسبة على أن يتم عقد لقاء يوم الأحد القادم لمتابعة الإجراءات التي اتخذها الصندوق فى سبيل حل أزمة تأخر صرف مستحقات نهاية الخدمة للمحاليين على المعاش.