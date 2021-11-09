تعرف على أماكن عرض فيلم فرق خبرة في السينمات

بدأت جميع السينمات عرض فيلم «فرق خبرة»، يوم الأربعاء 3 نوفمبر، حيث حقق الفيلم إيرادات جيدة منذ عرضه بالسينمات حتى اليوم، وتدور أحداثه حول ناجي الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب، وتدفعه مقابلة مع سلمى لخوض مغامرة في إطار كوميدي درامي.

أبطال فيلم فرق خبرة



وفيلم فرق خبرة بطولة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، طه دسوقي، وسينتيا خليفة، إخراج وتأليف شريف نجيب.

أماكن عرض فيلم فرق خبرة



يًعرض فيلم فرق خبرة في سينمات بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما أركان، سينما بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما جلاكسى المعادي، سينما الزمالك، سينما جراند نايل تاور، سينما أمير، سينما التحرير، سينما جلاكسي سينبلكس مول العرب، سينما سيتي ستارز، سينما بورتو كايرو، سينما جلاكسي طنطا، سينما نايل سيتي، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما مترو الإسكندرية، سينما داندي مول، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما الرحاب، سينما مدينتي، سينما سي سينما أرابيلا، سينما كايرو فيستفال، سينما جالكسي، سينما أوديون، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما دنيا الإسماعيلية، جولدن ستارز، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما دنيا المصرية بلازا، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما سي سينما (الجونة)، سينما جولف سيتي.

جدير بالذكر أن الفيلم آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز للسينما، بينما كان آخر أعمالها للتلفزيون، مسلسل ملوك الجدعنة، بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، والفنان الراحل يوسف شعبان.

وهنأت الفنانة دنيا سمير غانم، أبطال فيلم «فرق خبرة»، في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، معلقة: «ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم الله يرحمك يا أمي».