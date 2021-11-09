الخميس.. عصام كاريكا في ضيافة أحمد صلاح في "٨ الصبح"



يستضيف الإعلامي أحمد صلاح مقدم برنامج ٨ الصبح على dmc النجم عصام كاريكا في حلقه خاصة جدا يوم الخميس القادم.



يتحدث فيها كاريكا عن مسيرته الفنية المتنوعة من تمثيل وغناء وتلحين ويكشف عن السبب وراء ابتعاده عن التمثيل بعد فيلم عايز حقي ويتحدث عن نجاحه الكبير في التلحين وعن غناء أكثر من ١٠٠ مطرب من مطربين الوطن العربي لألحانه علي سبيل المثال اغنيه وهي عامله ايه دلوقت للهضبه عمرو دياب واعاتبك لمحمد محيي و٣ دقايق لبهاء سلطان وغيرها من الالحان الناجحه.

ويكشف أيضا من خلال الحوار عن أهم الاسرار في حياته الشخصيه ويحكي كيف كانت فكره ارتدائه لاشهر عمه في الوسط الفني والسر وراء اسم الشهره "شنكوتي".