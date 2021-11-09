تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



أعلنت هيئة ميناء دمياط تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 3 آلاف و759 شاحنة، كما بلغت الحاويات الواردة 206 حاويات مكافئة، وحاويات الترانزيت 1343 حاوية مكافئة.

وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم /الثلاثاء/- أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2674 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124 ألفا و685 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 115 ألفا و483 طنا.

وأشارت إلى أن الصادرات بلغت 6 آلاف و506 أطنان، شملت 870 طن رمل، و5 آلاف و690 طن سوبر فوسفات، كما بلغت الواردات 42 ألفا و418 طنا، تضمنت 806 أطنان قمح، 1548 طن خشب زان، 7 آلاف طن سلاج، 12 ألف طن ذرة، 12 ألف طن فول صويا، و9064 طن خرده، مضيفا أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 606 حاويات مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، الأردن، إيطاليا، وإسبانيا، ومالطا، وأمريكا، وسلوفينيا، وإنجلترا وألمانيا.