بالتعاون مع دار أزياء.. جاكوار تطلق سيارتها الخاصة من E-Pace

أعلنت شركة جاكوار إطلاق عن نسخة خاصة من سياراتها E-Pace، وذلك بعد تعاونها مع دار الأزياء البريطانية Baracuta، وأطلقت على سيارتها لقب “الدليل الكلاسيكي التالي”.

كما تشمل رزمة التصميم سترة Baracuta G9 تحمل اسم جاكوار بينما تأتي السيارة بلون خاص وتنجيد للسيارة من Baracuta مطابق لداخلية لسترة، وستحمل E-Pace شعارات Baracuta على النافذة الخلفية، وعلى على مساند الرأس، وكأضواء ترحيبية عند فتح الأبواب.

أوضحت مصممة جاكوار Anna Albell “يقع التصميم في نواة علامتي جاكوار وBaracuta. لقد ابتكر كلاهما كلاسيكيات التصميم التي صمدت أمام اختبار الزمن وظلت ذات صلة في مواجهة الأذواق المتغيرة باستمرار والاتجاهات الثقافية. لذلك كان من الرائع أن نحمل مسؤولية الجمع بين هاتين العلامتين التجاريتين معًا في هذا التعاون، فبعد كل شيء، تمتعتا بعلاقة طويلة سويًا، وحصلتا على ثقة العديد من الشخصيات الشهيرة”.