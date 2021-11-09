ويارتها حتى حلوة !



السلام عليكم استاذة نيفين ،

انا ببعت رسالتي النهاردة وانا حاسة بتقل كبير مش سهل عليا احس اني بشتكي جوزي اللي اخترته من بين ناس كتيرة للاسف .. طلع خاين بعد ما اتأكدت من دة ، البيه بيخوني مع جارتنا ويارتها عدلة ولا حلوة نفسي تلاقي سبب واحد للخيانة عشان اقدر اقول عنده حق .. او اقدر اعاتب نفسي بالتقصير تجاهه انما هقول ايه هو طلع راجل واطي وعينه فارغه .. ازاي يبقى قاعد معايا وعمال يغازل ويشعر فيا وفي نفس الوقت نفس الكلام بيتقال لواحدة تانية ؟ ازاي ؟ المهم .. انا واجهته بالموضوع والمصيبة انه ما انكرش وجابهالي على بلاطة ايوة انا بعرف فلانة ومش ناوي اسيبها لانها بكل بساطة بتعرف تسمعني .. اول ما سمعت الكلمة دي سكت كتير قدامه عقبال ما استوعبت .. اتنبهت انه من زمان فعلا بيقولي انتي مش بتسمعيني وانا مش فاهمة اسمعه في ايه بالظبط !! وركزت في شوية مواقف سابقة لقيت فعلا اني مش بديله فرصة اسمعه وبقوم مقاطعاه وداخلة في مواضيع كتير جانبية تانية غير المشكلة الاساسية .. بس انا بقول مش معقول يعني عشان مش بسمعه يكون البديل وجود ست تانية في حياته !! طيب لو الموقف العكس كنت انا هطلب الطلاق مثلا ؟! دي مشكلتي باختصار ومحتاجة حل اذا امكن وشكرا جزيلا .

م. أ



فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي



صديقتي العزيزة .. لقد قام زوجك بالتنبيه على عدم الاهتمام بسماعك له كما ذكرتي والاستماع الى شريك الحياة من الامور الاساسية التي تعطي الشعور بالاحتواء والاهتمام والمودة والحب ، لقد اختار زوجك امراة اخرى لانه وجد لديها كل ما ذكرته لك .. وهو ما قصرتي انتي بتوفيره .. زوجك من البداية لا يقصد الخيانة والا لماذا اختارك زوجته من الاساس ؟ المشكلة بدأت من وقت اهمالك وليس من اختياره زوجه أخرى .. اذن المطلوب منك ان تبادري وفورا بتغيير اسلوبك معه وتتفهمي انه كما تحتاجين المعاملة الحسنة منه هو ايضا يحتاج في المقابل حسن المعاملة والاهتمام الكامل ، ونصيحة.. يجب ان تتبعي هذا لاقتناعك لا لانقاذ موقف ثم تعودي مرة اخرى لطباعك التي هرب منها شريك حياتك .



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