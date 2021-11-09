ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية للاتحاد الأوروبي



أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة "يناير - أغسطس" من العام الحالي إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 31% لتسجل 437 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وأوضح المجلس - في بيان اليوم - أن إيطاليا تحتل المركز 15 في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال 8 شهور بقيمة 78 مليون دولار محققة نسبة نمو 23% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

وأشار المجلس إلى أن المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية استعرض مع الشركاء الإيطاليين المشاركين في مشروع خط "الرو رو Ro-ro marittime" بين مصر وإيطاليا على هامش معرض ترانسميا 2021 المقام في أرض المعارض بالقاهرة الجديدة الإمكانيات اللوجستية لخط الملاحة السريع وقدراته الاستيعابية والخدمات المكملة والداعمة لعملية النقل إلى أوروبا فيما يتعلق بالسلع الغذائية المجمدة وسريعة التلف حيث أفادوا بأن الخط سوف يكون جاهز للعمل في مصر بداية من شهر أبريل المقبل بشكل أسبوعي.

وأضاف أنه تم الاتفاق على موافاة المجلس بكافة التفاصيل الفنية للخط لنشرها على الشركات الأعضاء بالإضافة إلى طلب الجانب الإيطالي توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس يضمن بموجبه توفير أسعار حصرية للشركات أعضاء المجلس ومستوى أعلى من الدعم الفني.

وأشار إلى أن اهتمام الجانب الإيطالي بالتعاون والاستثمار في مجال النقل مع مصر يأتي في إطار الإمكانيات الكبيرة والزيادة الملحوظة في صادرات المنتجات الغذائية والزراعية المصنعة الموجهة إلى السوق الأوروبي.

تجدر الاشارة إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 490 مليون دولار في عام 2020 محققة نسبة نمو 7% مقارنة بصادرات عام 2019 وتمثل 14% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2020.