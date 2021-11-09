تداول 163 شاحنة و817 طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر



شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 817 طن بضائع عامة ومتنوعة و163 شاحنة.

وذكرت هيئة الموانئ أن حركة الصادرات بلغت 555 طن بضائع عامة و32 شاحنة، بينما شملت حركة الواردات 262 طن بضائع عامة و131 شاحنة، ويتواجد 7 سفن على أرصفة الموانئ.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "بوسيدن اكسبريس" والسفينة "الحرية" بحمولة 110 شاحنات، و64 سيارة ملاكي، ومغادرة السفينة "بوسيدون اكسبريس"، كما استقبل ميناء نويبع السفينة "عمان" والسفينة "سيناء" وصول وسفر، ومغادرة السفينة "بريدج"، حيث تم استقبال 21 شاحنة بحمولة 262 طنا وسيارتين ملاكي وتصدير 32 شاحنة بحمولة 555 طنا و8 سيارات ملاكي.