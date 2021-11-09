13 % ارتفاع في صادرات الأثاث المصري



أعلن المجلس التصديري للأثاث ارتفاع صادرات مصر من الأثاثخلال الفترة (يناير - سبتمبر) 2021 بنحو 13% لتبلغ 184 مليون دولار مقابل 163 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكر المجلس - في التقرير الشهري الصادر اليوم /الثلاثاء/ - أن صادرات القطاع خلال سبتمبر الماضي تراجعت بنحو 32% لتسجل 18.5 مليون دولار مقابل 27.146 مليون دولار، موضحا أن أعلى معدل نمو شهري بلغ في أبريل الماضي 24.8 مليون دولار مقابل 8.7 مليون دولار خلال أبريل 2020 بارتفاع 185%.

وأضاف أن السعودية احتلت المرتبة الأولى من الدول المستوردة للأثاث المصري بقيمة 46 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2020 بانخفاض 6.1%، فيما زادت صادرات الأثاث إلى الإمارات بنحو 9.5% لتسجل نحو 23 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار.

وأوضح أن العراق احتلت المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بقيمة 19 مليون دولار مقابل18 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2020 بارتفاع 5.5%، منوها بأن صادرات مصر من الأثاث إلى سلطنة عمان خلال ال` 9 أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 7.1% لتسجل 15 مليون دولار مقابل 14 مليون دولارm.

وأشار إلى زيادة صادرات الأثاث إلى السودان بنحو 20% لتسجل 12 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار، كما ارتفعت صادرات الأثاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 10 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار.

ولفت إلى أن الأردن احتلت المرتبة السابعة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بقيمة 9 ملايين دولار مقابل 8 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها 2020 بارتفاع 12.5%، كما زادت الصادرات إلى ليبيا بنحو 25% لتسجل 5 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار. وذكر المجلس أن إيطاليا استقرت عند مستوى 3 ملايين دولار، وزادت إلى باقي دول العالم بنحو 34.3% لتسجل 43 مليون دولار مقابل 32 مليون دولار.