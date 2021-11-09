13 % ارتفاع في صادرات الأثاث المصري
أعلن المجلس التصديري للأثاث ارتفاع صادرات مصر من الأثاثخلال الفترة (يناير - سبتمبر) 2021 بنحو 13% لتبلغ 184 مليون دولار مقابل 163 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر المجلس - في التقرير الشهري الصادر اليوم /الثلاثاء/ - أن صادرات القطاع خلال سبتمبر الماضي تراجعت بنحو 32% لتسجل 18.5 مليون دولار مقابل 27.146 مليون دولار، موضحا أن أعلى معدل نمو شهري بلغ في أبريل الماضي 24.8 مليون دولار مقابل 8.7 مليون دولار خلال أبريل 2020 بارتفاع 185%.
وأضاف أن السعودية احتلت المرتبة الأولى من الدول المستوردة للأثاث المصري بقيمة 46 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2020 بانخفاض 6.1%، فيما زادت صادرات الأثاث إلى الإمارات بنحو 9.5% لتسجل نحو 23 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار.
وأوضح أن العراق احتلت المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بقيمة 19 مليون دولار مقابل18 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2020 بارتفاع 5.5%، منوها بأن صادرات مصر من الأثاث إلى سلطنة عمان خلال ال` 9 أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 7.1% لتسجل 15 مليون دولار مقابل 14 مليون دولارm.
وأشار إلى زيادة صادرات الأثاث إلى السودان بنحو 20% لتسجل 12 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار، كما ارتفعت صادرات الأثاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 10 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار.
ولفت إلى أن الأردن احتلت المرتبة السابعة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بقيمة 9 ملايين دولار مقابل 8 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها 2020 بارتفاع 12.5%، كما زادت الصادرات إلى ليبيا بنحو 25% لتسجل 5 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار. وذكر المجلس أن إيطاليا استقرت عند مستوى 3 ملايين دولار، وزادت إلى باقي دول العالم بنحو 34.3% لتسجل 43 مليون دولار مقابل 32 مليون دولار.