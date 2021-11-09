ننشر رابط نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق 1433 في السعودية

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، على رابط نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق 1433 من قِبل طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج قياس القدرات للعام الهجري 1442/1443، ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج قياس من خلال موقع المركز الوطني للقياس.

نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق 1433



وأتاح موقع المركز الوطني للقياس رابط نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق 1433.

- يدخل الطالب رقم السجل المدني، وهو رقم الهوية للمقيم والرقم البديل لغير حاملي الجنسية أو للمتقدمين الخارجين.

- إدخال كلمة المرور، ثم الضغط على «أنا لست برنامج روبوت»، ثم الضغط على «تسجيل الدخول».

- تظهر أمام الطالب نتائج الاختبارات المسجلة سواء اختبارات قدرات أو تحصيل دراسي وغيره.

وكان الطلاب في السعودية أنهوا خلال عدة الأسابيع القليلة الماضية أداء اختبارات القدرات التي حددتها لهم وزارة التعليم السعودية، إذ يتم من خلال الاختبارات تحديد قدرات الطالب قبل التحاقه بالجامعة الخاصة بهم، وذلك في إطار مجهودات وزارة التعليم السعودية لنهوض المملكة بالتعليم.

وكان موقع المركز الوطني للقياس يترك رسالة مهمة للطلاب المتقدمين لحضور الاختبار وجاء نصها كالآتي: «توافقًا مع الاحترازات الصحية المعتمدة، يجب ارتداء الكمامة وتحميل تطبيق توكلنا عند حضورك لمقر الاختبار، كما يجب أن يكون الوضع الصحي في تطبيق توكلنا محصّن وأكمل جرعات لقاح كورونا (كوفيد-19)».