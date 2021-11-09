شاهد.. عماد متعب مطلوب على جوجل بسبب هذا الفيديو

تصدر نجم هجوم منتخب مصر السابق والنادي الاهلي قائمة جوجل للاكثر بحثًا خلال اليوم، حيث ظهر عماد متعب مع صديق قد له في فيدية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه متعب رسالة للجماهير خلال الفيديو.

ونقدم لكم فيما يلي تفصايل رسال النجم عماد متعب للجماهير، وأيضًا تفاصيل لقائة بصديقة القديم نايف هزازي لاعب فريق العدالة الحالي والعميد السابق.

تفاصيل فيديو عماد متعب

التقى عماد متعب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب المصري، ناديواتحاد جدة السابق، بزميله السابق نايف هزازي لاعب فريق العدالة الحالي والعميد السابق.

ووجه عماد متعب رسالة إلى جماهير اتحاد جدة، في مقطع فيديو نشره نايف هزازي عبر تطبيق سناب شات، حيث عبر عن اشتياقه لهم، بالإضافة إلى لاعبي العميد أيضًا.

وكان عماد متعب مهاجم منتخب مصر السابق، احترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في عام 2008.

🔴 عماد متعب لاعب #الاتحاد السابق برفقة نايف هزازي في احد مولات دبي..

✍🏼 ويبلغ رسالة خاصة للاعبي الاتحاد.. pic.twitter.com/nkdGDHRPml — الشاهينو (@AlShahenoo) November 9، 2021

ويذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة يتجهز لمواجهة نظيره الطائي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت الموافق العشرين من شهر نوفمبر الجاري.