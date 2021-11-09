تعرف على خطوات استخراج بطاقة الأسر البديلة الجديدة لـ«حياة شبه طبيعية» للطفل

ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي، الأسر البديلة الكافلة بسرعة التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامتها، لاستخراج بطاقة الأسر البديلة التي تكفل أطفال، وذلك في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمي النسب في أسر «شبه طبيعية»، لتوفر لهم بيئة أسرية توليها الاهتمام والرعاية، وتماشيًا مع سياسة الدولة في تطبيق سياسة الشمول المالي.

خطوات استخراج بطاقة الأسر البديلة الجديدة



وتشمل إجراءات استخراج بطاقة الأسرة البديلة الجديدة الآتي:

- ملء نموذج استخراج بطاقة الأسر البديلة الجديد المُسجل عليه بياناتها الأساسية تأمينًا لهم و«لأطفالهم»، والذي يتم بموجبه تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بدلًا من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة.

- سداد 200 جنيه على رقم الحساب 21812 التابع لبنك ناصر الاجتماعي فرع القاهرة باسم الأسر البديلة الكافلة أو من خلال الدفع الفوري لذات الحساب.

ووجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث حالة دقيق للأسر لتقصي أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التي طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة لنماء الأطفال المكفولين في جو أسري يوفر لهم الرعاية الفضلى صحيًا ونفسيًا وتربويًا.

وكانت الوزارة حددت إجراءات كفالة طفل بالأسر البديلة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقًا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وترسله الوزارة إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة.

- تقوم أخصائية الأسرة والطفولة في الإدارة الاجتماعية بعمل بحث ميداني للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط المذكورة سابقًا.

- تعد مذكرة مرفقا بها المستندات المطلوبة وتقرير عن حالتها الاجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة برئاسة مدير مديرية الشؤون الاجتماعية للبت في الموضوع.

- عندما توافق اللجنة على تسليم الأسرة للطفل تتسلمه من مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- تحرير عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع ضامنين اثنين.