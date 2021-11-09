معرض دبي للطيران 2021 يستقطب 137 شركة عارضة جديدة

أعلن معرض دبي للطيران 2021 عن استعداداته لاستضافة أكثر من 137 شركة عارضة جديدة في دورته لهذا العام بالإضافة إلى كبار الشركات المتخصصة بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع والتي شاركت في النسخ السابقة مع المعرض.

سيشهد المعرض انضمام شركات من مجموعة واسعة من الدول بما فيها بلجيكا وأوكرانيا واليونان وإسرائيل وسويسرا والبرازيل وجمهورية التشيك وكندا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن الشركات الجديدة التي استقطبها المعرض "إيه دي بي سيفغيت" و"أمازون ويب سيرفيس" وبيلويذر إندستريز وجيبسون روبوتيكس وهواوي وإنتلسات و"هوك أي 360" وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية وليليوم ومجموعة الدفاع ماك جي ومابتك ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك وشركة "إم تي يو إيرو إنجينز" وشركة "أول" للأمن السيبراني وشركة رافاييل لأنظمة الدفاع المتقدمة وآر إس أيه جلوبال وإس3 للدفاع الجوي وسكايبورتس وشركة سوخوي وشركة ثومن لمعدات الطيران ومجموعة فولغا-نبر حيث ستستعرض هذه الشركات أحدث الحلول التقنية والخدمات والحلول التي توفرها للقطاع إلى جانب إرساء علاقات تجارية جديدة.

وقال كاي-تسي لين الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات والمؤسس المشارك لدى بيلويذر إندستريز اننا نهدف من خلال مشاركتنا الأولى في المعرض إلى التعريف بابتكاراتنا من خلال عرض النماذج الأولية الاختبارية والتعريف بمفاهيم الشركة وخططها المستقبلية إلى جانب لقطات طيران تجريبية للمرة الأولى. وتمتلك بيلويذر العديد من البرامج الهامة قيد التطوير أو المتوقع انطلاقها قريبًا ويسرنا التعاون مع الشركات الفاعلة بالقطاع.

ومن جهته أفاد سيمون جينوت رئيس مجلس الإدارة لدى ماك جي للصناعات الدفاعية أن معرض دبي للطيران يعد معرضا رئيسيا لمجتمع الطيران المدني والعسكري وتكتسب المشاركة فيه أهمية كبيرة لا سيما بالنسبة لشركات أنظمة الأسلحة الجوية مثل شركة ماك جي ويوفر المعرض للمشاركين فرصة استعراض خبراتهم الفريدة في تصنيع الذخائر الجوية...معربا عن سروره بتقديم منتجنا الفريد DAGGER وهي مجموعة توجيه ذخيرة جوية تم تطويرها بالكامل بالبرازيل كما تطلع إلى لقاء الشركاء بالمنطقة واستكشاف فرص مشاريع وأعمال جديدة وترى ماك جي بالبرازيل إلى معرض دبي للطيران على أنه أهم معارض الطيران في العالم.

ومن جانبه أضاف بواز ليفاي الرئيس والرئيس التنفيذي لدى شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية أن شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية تعد شركة عاملة في مجالات الدفاع والطيران والفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقدم مجموعة من الأنظمة القتالية الأكثر تطورا في العالم وخلال مشاركتها في المعرض ستسلط الشركة الضوء على باقة من أحدث حلول الدفاع المتطورة والتكنولوجيات في مجالات الطيران العسكري والدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ والأنظمة ذاتية القيادة وطائرات المهام الخاصة والرادارات والتكنولوجيا السيبرانية.

ويوفر معرض دبي للطيران 2021 فرصة لتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية وإرساء علاقات تجارية طويلة المدى مع الدول المجاورة إلى جانب التعاون مع المزيد من الشركات المحلية المتخصصة بالدفاع".