ننشر أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021.. وطريقة الاستعلام عنها عبر رابط المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021 مطلوبة من قبل عملاء شركة المصرية للاتصالات خيث يردون معرفة اخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021 قبل تطبيق الغرامة.

ونستعرض معكم في السطور التالية أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، وطريقة الاستعلام عنها عبر رابط المصرية للاتصالات.

رابط الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021

أدخل على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

اختار أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من القائمة الرئيسية للموقع.

كتابة بيانات المتعاقد على الشركة لتركيب الخط (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، إلخ..).

كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة المتواجد بها الخط الأرضي.

ظهور إجمالي قيمة المبلغ المراد دفعه للفاتورة بالتفاصيل.

أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021

نقدم لكم أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر ٢٠٢١ حيث يبحث عملاء المصرية للاتصالات عنها منذ إصدار الشركة المصرية للاتصالات الفاتورة الربع سنوية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير التالي موعد السداد ورابط وخطوات السداد وباقات التليفون الأراضي وقيمة الغرامة المالية للتخلف عن الدفع.

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأراضي عن شهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر) منتصف شهر أكتوبر الجاري ويرغب الملايين من العملاء في معرفة قيمة فاتورة التليفون للسداد في المواعيد المحددة قبل انتهاء السماح التي حددتها الشركة يوم 14 نوفمبر المقبل وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة عقب إدخال البيانات المطلوبة وإتباع الخطوات اللازمة للاستعلام وقد أثبت النظام الإلكتروني الذي انتهجته الشركة لخدمة ملايين من العملاء فاعليته خلال أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي دعى الجميع إلى التباعد الاجتماعي واستخدام البدائل الإلكترونية لتفادي انتشار العدوى بين المواطنين.

يرغب الكثير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات في معرفة أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر ٢٠٢١ قبل الدفع الفاتورة التي أقرتها الشركة علي المتخلفين عن الدفع خلال فترة السماح حيث تصل قمية الغرامة 10 جنيهات وقد وفرت الشركة عدة باقات للعملاء هى باقة الـ20 جنيه والتي تعطي 120 دقيقة للمحافظات وباقة الـ35 دقيقة وتعطي 250 دقيقة لكافة شركات الاتصالات وباقة الـ65 والتي تعطي 1000 دقيقة للمحافظات