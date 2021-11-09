باقي 6 أيام.. تعرف على خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب والمدرسين

فعل مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الماضي، قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بعدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله، بعد 15 من نوفمبر الجاري، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل «PCR» مرتين أسبوعيًا قبل الدخول للمكان، وعليه اتخذت العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية والجامعات والمدارس قرارا بعدم دخول الطلاب والعاملين والمدرسين لها دون تلقي اللقاح.

الكثيرون للتسجيل للحصول على لقاح كورونا قبل 6 أيام فقط من بدء تطبيق القرار، ولذلك نعرض خطوات التسجيل فى السطور التالية:

تسجيل لقاح كورونا للطلاب والمدرسين



- قم بالدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا.

- قم باختيار الفئة المستهدفة.

- انقر على خانة العاملين في التربية والتعليم.

- أدخل جميع البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول الخاص بك.

- ستصل لك رسالة برقم التحقق الذي يتكون من أربعة أرقام على الموبايل، قم بإدخاله.

- استكمل باقي البيانات وتحميل صورة البطاقة والموافقة على شروط تلقي اللقاح.

- قم باختيار مكان التطعيم والمحافظة التي ترغب في تلقي اللقاح بها، وبعدها ستصلك رسالة تفيد بمكان وموعد التطعيم.

وأكدت مديريات التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لتسجيل لقاح كورونا للمدرسين، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة منع أي معلم من الدخول دون حصوله على لقاح كورونا.

خطوات تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات



- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا المخصص من قبل وزارة الصحة.

- انقر على خيار «التسجيل لطلب اللقاح»، قسم «فئات أخرى».

- كتابة كل البيانات المطلوبة، مثل الاسم كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع.

- انقر على خيار خانة الوظيفة ومنها «التعليم والتدريب».

- كتابة رقم الهاتف، ليتم تلقي رسالة برمز التحقيق على هاتفك المحمول.

- كتابة رمز التحقق واضغط على استكمال.

- اضغط على خيار الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على القراءة بعناية، ثم الضغط على «استكمال».

- ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب، ويمكن للطالب بعدها التوجه إلى مراكز التطعيم بالكليات بالجامعة التابع لها لتلقي اللقاح.

تسجيل كورونا للطلاب دون 18 عاما

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الطلاب تحت سن 19 عاما أن يقوموا بالتسجيل للحصول علي لقاح كورونا من خلال موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة والسكان، كما أكدت الوزارة على تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة.