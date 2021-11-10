أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-11-2021.. ارتفاع جنيهان بالمعدن الأصفر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع سعر جرام الذهب بنحو جنيهان.

أسعار الذهب اليوم:

أسعار الذهب عيار 24 تسجل 900.5 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 21 تسجل 788 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 18 تسجل 675.5 جنيهًا

أسعار الجنيه الذهب تسجل 6304 جنيهًا



أسعار الذهب عالميًا:

اسقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في شهرين الثلاثاء 9 نوفمبر، بدعم من تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية، وذلك مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية، في محاولة للتنبؤ بالخطوة التالية للفدرالي بشأن الفائدة.

ويتركز اهتمام السوق الآن على بيانات التضخم الأميركية من خلال مؤشر أسعار المستهلكين الذي سيصدر غدا، وقد يعطي مؤشرا بشأن موقف الفدرالي حيال أسعار الفائدة. وخصوصا بعد إبداء عدد من المسؤولين بالفدرالي الأميركي قلقهم من ارتفاع الأسعار المستمر.

أسعار الذهب تستقر

ولم يشهد سعر الذهب تغيرا يذكر في المعاملات وسجل 1824.21 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:36 بتوقيت غرينتش، ليكون أقل بنحو 3 دولارات من أعلى مستوياته منذ شهرين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1825.30 دولار.

هذا واستفاد الذهب من انخفاض أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر في وقت جائحة فيروس كورونا.



أسعار المعادن النفيسة الأخرى



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.37 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.4% إلى 1052.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2074.30 دولار.