لميس الحديدي تعلن انطلاق برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب في التمثيل والغناء (فيديو)

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، عن تدشين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسابقة "الدوم"، وهي مسابقة تُعد من أكبر برنامج اكتشاف للمواهب في التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني.



قالت الحديدي خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على قناة "ON"، إن المسابقة تدعم المواهب الفنية والغنائية، وعلى كل شخص يرى في نفسه مواهب غنائية أو فنية يمكنه التقدم للمسابقة، حيث ستكون متاحة لجميع المشتركين من جميع محافظات مصر.



كشفت الإعلامية أن من مزايا مسابقة "دوم" أن من سيفوزون بها وسيظهر لديهم مواهب فنية وغنائية سيتم تبنيهم من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويتاح لهم المشاركة في المسلسلات والأعمال التى تنتجها الشركة ليتم عرضها على قنوات المجموعة.



أكدت الحديدي أن المسابقة تأتي بدعم من وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، ويمكن التقديم إليها عبر موقع "الدوم"، كما استعرضت خلال الحلقة البرمو الخاص بالبرنامج الجديد.



"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

