دفاع البرلمان: أجهزة المخابرات العربية حائط الصد الأول في مواجهة التحديات(فيديو)

كشف اللواء محمد صلاح أبوهميله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب المصري، تفاصيل استضافة القاهرة المنتدى العربي الاستخباري، قائلًا: " مصر تتشرف اليوم باستضافة المنتدى العربي الاستخباراتي بحضوره رؤساء أجهزة المخابرات العربية" مشيرًا إلى أن المنتدى هام جدًا، لأن أجهزة الاستخبارات في العامل العربي تعتبر المقدمة الضاربة لتعزيز الامن في المنطقة، في ظل التقلبات والاضطرابات الموجودة في المنطقة.

وتابع "أبو هميلة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون العربية، مساء الثلاثاء، أن المنتدى العربي للاستخبارات يؤكد بأن العالم العربي يعمل على مواجهة التحديات والمخاطر المختلفة سواء الإرهاب أو جرائم غسيل الأموال التي تستهدف الدول العربية.

ولفت إلى أن حائط الصد الأول في مواجهة التحديات هي اجهزة المخابرات العربية، مشيرًا إلى أن انعقاد المنتدى بمشاركة الدول العربية دليل على وجود إرادة سياسية عربية لمواجهة التحديات، خاصة ان الخطر الموجود في المنطقة لن يستثني احدًا.

https://www.facebook.com/Altase3a/videos/211477451125215/?__cft__[0]=AZVuFbyIHM9Mf-KGFNU_L1VO8SbwFCAakEI09SHR9p4M-rnMBljwanHlQP9XuA8avT0cdWsOuPqkllZUm_JP5pfCml0EOyBF1MP9-jGPkhqAVA79meM3gnIhieq

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