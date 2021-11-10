ميندي يرشح صلاح للفوز بجائزة الكرة الذهبية ويؤكد: مو فخر إفريقيا وليس مصر

أكد السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، أن صلاح فخر إفريقيا.

وقال ميندي خلال حواره الحصري ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم يحدث أي تواصل أو أحاديث جانبية بيني وبين محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وتشيلسي".

وأكمل: "أعلم أن محمد صلاح مهذب وذو خلق ويحترم الجميع وأسمع عنه الكثير من المميزات الإيجابية".

وتابع: "نحن جميعًا أفارقة ونرى ما يفعله محمد صلاح، فهو فخر لمصر وإفريقيا بالكامل، علينا أن نفتخر جميعا بما يقدمه".

وأتم: "محمد صلاح لديه فرصة كبيرة في التتويج بالكرة الذهبية بعد مستواه الذي يقدمه هذا الموسم".

