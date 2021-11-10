ميندي يرشح صلاح للفوز بجائزة الكرة الذهبية ويؤكد: مو فخر إفريقيا وليس مصر
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أكد السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، أن صلاح فخر إفريقيا.
وقال ميندي خلال حواره الحصري ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم يحدث أي تواصل أو أحاديث جانبية بيني وبين محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وتشيلسي".
وأكمل: "أعلم أن محمد صلاح مهذب وذو خلق ويحترم الجميع وأسمع عنه الكثير من المميزات الإيجابية".
وتابع: "نحن جميعًا أفارقة ونرى ما يفعله محمد صلاح، فهو فخر لمصر وإفريقيا بالكامل، علينا أن نفتخر جميعا بما يقدمه".
وأتم: "محمد صلاح لديه فرصة كبيرة في التتويج بالكرة الذهبية بعد مستواه الذي يقدمه هذا الموسم".