ميندي يرشح صلاح للفوز بجائزة الكرة الذهبية ويؤكد: مو فخر إفريقيا وليس مصر

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح
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أكد السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، أن صلاح فخر إفريقيا.

 

وقال ميندي خلال حواره الحصري ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم يحدث أي تواصل أو أحاديث جانبية بيني وبين محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وتشيلسي".

 

وأكمل: "أعلم أن محمد صلاح مهذب وذو خلق ويحترم الجميع وأسمع عنه الكثير من المميزات الإيجابية".

 

وتابع: "نحن جميعًا أفارقة ونرى ما يفعله محمد صلاح،  فهو فخر لمصر وإفريقيا بالكامل، علينا أن نفتخر جميعا بما يقدمه".

 

وأتم: "محمد صلاح لديه فرصة كبيرة في التتويج بالكرة الذهبية بعد مستواه الذي يقدمه هذا الموسم".
 

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