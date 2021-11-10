عاجل.. الموت يفجع الفنانة درة

الفجر الفني
درة
درة
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أعلنت الفنانة التونسية درة منذ دقائق وفاة جدتها، وذلك عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكتبت درة: "كم تمنيت أن أراك أنظر لوجهك الجميل، كنت أريد أن أحتضنك ولو لآخر مرة، أستمع إلى كلماتك الطيبة والحنينة مرة أخيرة يا أمي صوفي، لا أصدق كنت أظن أنك خالدة كجمالك".

 

يذكر أنه عرضت مؤخرا حكاية "غالية" إحدى حكايات مسلسل "زى القمر" بطولة الفنانة التونسية "درة"، وهى حكاية مكونة من 5 حلقات.

 

وتناقش بطلة العمل قضية "الزواج عن بُعد" حيث يتناول المسلسل قصة "عريس" تقدم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، طلبها للزواج لمجرد أن ما بينهم مجرد رسايل وفيديو كولز، ولا يوجد أي مشاعر أو أحاسيس بينهما، خاصة أنه يعمل في إحدى البلاد خارج مصر، ولم يقدر على العودة لمصر للزواج منها.

وفاة اخبار درة التونسية مجتمع
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