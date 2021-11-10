لقاء الخميسي عن تعرضها للتنمر: "ذهبت لطبيب نفسي لأني ست هشة"

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إنها طوال الوقت تتعرض للتنمر، وشعرت أنها "اتهزت"، وعلقت:"يجب أن نحب أنفسنا علشان الناس تقدر تحبنا"

وأضافت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة “On” أن التنمر التي مرت به أثر بها وجعلها تجلس في المنزل 3 سنوات يعتبروا من أسوأ سنين عمرها، ولكنها قررت أن ترفض التنمر وتذهب إلى طبيبة نفسية، لمدة 4 شهور ساعدتها كثيرا، لأنها اكتشفت أنها تخزن أشياء كثيرة داخلها إلى أن وصلت للاكتئاب.

وأكدت أنها إنسانة قوية ولكنها هشة من الداخل، مشيرة أنها تربت خارج مصر وواجهت انواع مختلفة من البشر، وصرحت لقاء أن أي شيء يتعرض له زوجها محمد عبد المنصف بسببها تشعر بالوجع لأنها تعتبره روحها وحبيبها وقلبها ولا تقبل أبدا الحديث عن والدها أو زوجها أو أخوها أو ابنها بشكل سيئ.



يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في مسلسل زي القمر، حكاية "حتة من القمر"، والمسلسل من بطولتها، عايدة رياض جيلان علاء، محمد العمروسي،ومن تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، انتاج مها سليم.