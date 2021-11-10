عاجل.. غلق طريق الإسماعيلية ومحور 30 يونيو بسبب الشبورة المائية

حوادث
شبورة - أرشيفية
شبورة - أرشيفية
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أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق الإسماعيلية، ومحور 30 يونيو، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن لوجود شبورة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أن طقس اليوم معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

وكشف خبراء الأرصاد في البيان الصادر عن حالة الطقس عن توقعاتهم بشأن تكوّن شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، كما يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها سوف تكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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