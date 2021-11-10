ليلى علوي عن رحيل أحمد خليل: لما عرفت أنه مريض دعيت له.. وصحيت على خبر وفاته

الفجر الفني
ليلى علوي
ليلى علوي
Advertisements

 

علقت الفنانة ليلي علوي، على وفاة الفنان الراحل أحمد خليل، حيث قالت: "الحب دون احترام لا يدوم، وأنا بقدر ما كنت أحترم الفنان الراحل أحمد خليل بحبه، فهو كان شخصية ذي خلق، ولديه صدق فى الأداء لم أجدها فى أحد، فالراحل كان شخصية مشرفة جدا".


وتابعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية "أم بى سى مصر": " لدي إحساس بأن الفنان الراحل فى مكان أفضل وأنه مستريح حاليا، فمحبة الناس أهم من النجاح والمال والشهرة، فالجميع كان يحبه سواء كبيرا أو صغيرا".


وشيع عدد من النجوم جثمان الفنان الراحل أحمد خليل لمثواه الأخير من مسجد الشرطة بأكتوبر لمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.

 

وكان قد أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان أحمد خليل الذى كان قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام قليلة.

أعمال ليلى علوي أحمد خليل ليلي علوى
ads
Advertisements
ads

الأكثر قراءة

عميد معهد بحوث "دول حوض النيل" سابقا يفجر مفاجآت حول أزمة سد النهضة

وزير التعليم يكشف لـ "الفجر" حقيقة تعطيل الدراسة بسبب كورونا

حوار لـ "الفجر" - مدرب ليفربول السابق: صلاح مستمر مع النادي لسنوات طويلة.. وسيتوج بالكرة الذهبية.. والريدز قادر على الفوز بالبطولات

مفاجأة صادمة.. أحمد موسى مصاب بهذا المرض

الزمالك يكشف مفاجأة عن انتقال بن شرقي إلى الأهلي

عاجل| متحدث الزمالك يعلن انتقال "بن شرقي" إلى الأهلي.. و"الفجر" تكشف الحقيقة

عاجل.. غلق طريق الإسماعيلية ومحور 30 يونيو بسبب الشبورة المائية

طرد 6 نجوم.. تشافي يخطط لثورة في برشلونة