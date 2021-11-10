ليلى علوي عن رحيل أحمد خليل: لما عرفت أنه مريض دعيت له.. وصحيت على خبر وفاته

علقت الفنانة ليلي علوي، على وفاة الفنان الراحل أحمد خليل، حيث قالت: "الحب دون احترام لا يدوم، وأنا بقدر ما كنت أحترم الفنان الراحل أحمد خليل بحبه، فهو كان شخصية ذي خلق، ولديه صدق فى الأداء لم أجدها فى أحد، فالراحل كان شخصية مشرفة جدا".



وتابعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية "أم بى سى مصر": " لدي إحساس بأن الفنان الراحل فى مكان أفضل وأنه مستريح حاليا، فمحبة الناس أهم من النجاح والمال والشهرة، فالجميع كان يحبه سواء كبيرا أو صغيرا".



وشيع عدد من النجوم جثمان الفنان الراحل أحمد خليل لمثواه الأخير من مسجد الشرطة بأكتوبر لمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.

وكان قد أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان أحمد خليل الذى كان قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام قليلة.