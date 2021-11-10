بروتوكول تعاون لدعم شباب الجنوب فى مصر والشرق الأوسط



وقعت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع المنظمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ، بروتوكول تعاون مع جمعيات الواى فى مصر والشرق الأوسط بهدف التوسع فى اكتشاف المواهب الفنية لأبناء محافظات الصعيد ودعمها من خلال مساعدتهم على تقديم مواهبهم فى أندية جمعيات الواى فى كل انحاء الجمهورية وايضا فى فروع الجمعية بدول الشرق الاوسط.



وقال المهندس سامى ارميا رئيس جمعيات الواى فى مصر والشرق الاوسط أن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب استطاع خلال سنوات قليلة أن يعيد تشكيل الوعي لدى ابناء القرى والنجوع فى محافظات الصعيد وان يهتم بالمواهب الفنية ودعمها محققا انجازا كبيرا بوصوله إلى فئات كثيرة من ابناء الاقاليم وهو ما يتفق مع الأهداف التى تسعى أندية الواى لتحقيقها فى كل مكان.



وأضاف أن بداية التعاون بين مهرجان مسرح الجنوب وجمعيات الواى بدأ فى الدورة الخامسة من المهرجان والتي أقيمت بمحافظة أسيوط خلال شهر يونيو الماضى.