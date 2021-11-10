أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 10-11-2021 في سوق العبور



استقرت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور، وجاءت اسعار الخضراوات اليوم في الأسواق على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الكوسة بين 3 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم



رتقال بلدى 2 – 3 جنيها للكيلو

برتقال صيفي 6 – 9 جنيها للكيلو

عنب كرمسن 9-15 جنيها

عنب أحمر رومي 6-9 جنيها

تفاح جولدن 17 – 19 جنيها للكيلو

تفاح أمريكي إيطالي 17-23 جنيها

تفاح سورى لبنانى 12 – 18 جنيها للكيلو

بلح سماني 3-4 جنيها

بلح زغلول 4-7جنيها

بلح رملي 5-8 جنيها

بلح سلمي 10_20 جنيها

بلح بارحي 15-25 جنيها

بلح سيوي 20 جنيها

تين برشومي7-13 جنيها

جوافة 4 - 7 جنيهات

رمان 5-8 جنيها

الكانتلوب 4-8 جنيها

كاكا 9 – 13 جنيها

مانجو عويس 19-25جنيها

المانجو بلدى 9-15 جنيها للكيلو

مانجو فص 20-30جنيها

مانجو دبشة 9-15 جنيها

مانجو زبدية 14-20 جنيها.

مانجو كيت 15-20 جنيها

مانجو كنت 15-20 جنيها

المانجو فونس 15-35 جنيها

مانجو صديقة 19-25 جنيها

مانجو جولك 8-18 جنيها

مانجو سكري 15-21 جنيها

مانجو بيض العجل 9-15 جنيها

مانجو سنارة 9-15 جنيها

مانجو فجر كلان 15-20 جنيها

مانجو تومي 15-20 جنيها.



وحول أهم المتغيرات التي شهدتها الأسواق خلال الشهر الماضي، كانت حركة الأسواق في الحدود الطبيعية طبقا لآليات العرض والطلب والعروات الزراعية التي تحدد حجم الإنتاج حيث تم ملاحظة انخفاض في أسعار كل من الطماطم والفاصوليا والكرنب والخيار والبطاطس بينما شهدت بعض الأنواع ارتفاعات طفيفة مثل البامية والفلفل والثوم وفي الفاكهة شهدت الأسواق تراجعا جماعيا للعديد من الأصناف وتراجعت أسعار العنب والبرتقال والبطيخ والموز وفي تباين لظروف العرض والطلب ودخول موسم جديد ارتفعت بعض أنواع الفاكهة الموسمية والمستوردة.



كما شهدت الأسواق الشهر الماضي استقرارا في أسعار الأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية والأدوات المنزلية ومن المتوقع أن يشهد الشهر الحالي انخفاضا في أسعار تلك المنتجات نتيجة العروض المستمرة للتخفيضات والتي ستستمر حتى بداية الشهر المقبل، كما ساد الاستقرار أسعار منتجات الحدايد والبويات والأخشاب والأثاث المنزلي والمكتبي المنظفات والكيماويات والادوات الصحية والأدوية.