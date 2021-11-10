حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-11-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم الأربعاء
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأربعاء 10-11-2021، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء تسجل القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.
 

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