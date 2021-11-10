ارتفاع صادرات البترول ومنتجاته بنسبة 227%



حققت صادرات مصر المنتجات البترول والبترول الخام قفزة كبيرة، وفق بيانات نشرة التجارة الخارجية لشهر أغسطس الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من منتجات البترول نحو 406.8 مليون دولار، بينما كانت قيمة الصادرات في شهر أغسطس السابق له 151.4 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 168.6%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية أيضا من البترول الخام حيث بلغت قيمتها 360 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 95.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 277.5%.

وارتفعت الصادرات المصرية بشكل ملحوظ في شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 3.26 مليار دولار، مقابل 2.17 مليار دولار في شهر أغسطس عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 50.5%.

وتضمنت قائمة أهم السلع التي ارتفعت صادراتها كلا من الملابس الجاهزة بقيمة 170.4 مليون دولار، مقابل 125.7 مليون دولار في أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 35.5%، يليها صادرات الأسمدة والتي بلغت قيمتها نحو 127.6 مليون دولار في أغسطس الماضي، بينما كانت 110.8 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 15.1%.

وتضمنت القائمة أيضا كلا من صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 120.2 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 83.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 44.4%، بالإضافة إلى صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بقيمة 106 مليون دولار، مقابل 63.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نسبتها 66.9%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع العجز في الميزان التجاري، حيث بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 3.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 17.7٪.