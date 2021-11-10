الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم الأربعاء 10-11-2021

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بوابة الفجر
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الأربعاء يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، ويسود البلاد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة.

 

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، فيما يكون الطقس حار على جنوب الصعيد.

 

وعن حالة الطقس ليلا، أوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه يشهد اليوم الأربعاء شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.
 

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