ارتفاع الواردات المصرية من الذرة 224 مليون دولار خلال أغسطس الماضي

أظهرت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، ارتفاع الواردات المصرية من الذرة المستخدمة في صناعة العلف بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الذرة نحو 224 مليون و430 ألف في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت 160 مليون و893 ألف دولار بزيادة بلغت 63 مليون و537 ألف دولار.

وجاءت الواردات المصرية من ذرة صناعة الأعلاف ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الزراعية، والتي تضمنت أيضا واردات مصر من التفاح الطازج بقيمة 18 مليون و402 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 12 مليون و803 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين و599 ألف دولار، يليها واردات مصر من البرقوق الطازج بقيمة 5 ملايين و447 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 6 ملايين و456 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو مليون دولار.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية في شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت 6.17 مليار دولار، مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 8.2٪، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكانت أهم السلع المستوردة، واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 335.4 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 282.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 18.6%، يليها الواردات الأولية من حديد أو صلب بقيمة 264.8 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 194.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 36.3%.