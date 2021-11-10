تعرف على موعد إجازة نصف العام الدراسي ومدتها ونهايتها

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بوابة الفجر
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إجازة نصف العام الدراسي، اعتلت عبارة إجازة نصف العام الدراسي محركات البحث جوجل في الساعات الماضية، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التزام المدارس بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، ومن هنا ننشر لكم في السطور التالية موعد إجازة نصف العام الدراسي ومدتها ونهايتها.

 

مواعيد بدء الدراسة في الترمين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، 2021/2022، تؤكد بدء الدراسة 9 أكتوبر 2021، وتنتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022.

 

موعد إجازة نصف العام الدراسي

ووفقا للخرطية الزمنية التي وضعتها وزرة التربية والتعليم، تبين أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022.

 

مدة إجازة نصف العام الدراسي 2021

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية للباحثين عن مدة إجازة نصف العام الدراسي، ومن المقرر أن تكون 15 يوميا، أي من السبت الموافق 5 فبراير 2022 حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022.

 

متى بدء الفصل الدراسي الأول للعام الجديد؟

بدأ الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 2021-2022،  يوم السبت  لموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، وإجازة نصف العام ستكون يوم 5 من فبراير لعام 2021.

 

متى موعد بدء الفصل الدراسي الثاني؟

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022 ومن المقرر أن يستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.    

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